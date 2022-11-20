Характеристики товара
Описание
Лаконичный подвесной светильник из серии Brizzi в стиле лофт. Плафоны выполнены из прозрачного стекла с декорированной золотой полоской. В качестве источника освещения подойдут лампы накаливания или LED с цоколем Е27. Стилизованная оплётка провода дополняет сдержанный образ светильника. Данная модель станет прекрасным источником света для барной или обеденной зоны.
- Площадь освещения 8 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 3
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина165 мм
- Длина660 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветзолотой
Параметры упаковки
- Ширина упаковки250 мм
- Высота упаковки210 мм
- Глубина упаковки560 мм
- Объём упаковки0.03 м3
- Вес упаковки2.50 кг