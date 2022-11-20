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Подвесной светильник Brizzi 3

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Характеристики товара

Описание

Лаконичный подвесной светильник из серии Brizzi в стиле лофт. Плафоны выполнены из прозрачного стекла с декорированной золотой полоской. В качестве источника освещения подойдут лампы накаливания или LED с цоколем Е27. Стилизованная оплётка провода дополняет сдержанный образ светильника. Данная модель станет прекрасным источником света для барной или обеденной зоны.

  • Площадь освещения 8 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 3
  • Тип цоколя E27
  • Мощность лампы 60 Вт.
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Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина165 мм
  • Длина660 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветзолотой

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки250 мм
  • Высота упаковки210 мм
  • Глубина упаковки560 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Вес упаковки2.50 кг

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