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Светильник подвесной светодиодный V10512-PL Mesa - фото 1Светильник подвесной светодиодный V10512-PL Mesa - фото 2

Светильник подвесной светодиодный V10512-PL Mesa

Артикул: CH-066-820
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильный светодиодный подвесной светильник Mesa. Оригинальный плафон с акриловой вставкой создает мягкое освещение комфортное для глаз. Встроенная светодиодная лента мощностью 8 Вт и со световым потоком 346 Лм поможет создать качественное освещение. Лаконичный современный дизайн светильника украсит любой интерьер спальни, кухни или коридора.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина180 мм
  • Глубина180 мм
  • Высота1200 мм
  • Материалметалл, акрил
  • Мощность8 Вт
  • ЦокольLED
  • Цветбелый, золотой

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки270 мм
  • Высота упаковки240 мм
  • Глубина упаковки350 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Вес упаковки1.70 кг

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