Характеристики товара
Описание
Стильный светодиодный подвесной светильник Mesa. Оригинальный плафон с акриловой вставкой создает мягкое освещение комфортное для глаз. Встроенная светодиодная лента мощностью 8 Вт и со световым потоком 346 Лм поможет создать качественное освещение. Лаконичный современный дизайн светильника украсит любой интерьер спальни, кухни или коридора.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина180 мм
- Глубина180 мм
- Высота1200 мм
- Материалметалл, акрил
- Мощность8 Вт
- ЦокольLED
- Цветбелый, золотой
Параметры упаковки
- Ширина упаковки270 мм
- Высота упаковки240 мм
- Глубина упаковки350 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Вес упаковки1.70 кг