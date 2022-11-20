Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник из коллекции Scrumbel. Металлический каркас латунного цвета гармонично сочетается с матовыми плафонами в форме шара. Высота светильника 120 см., отличное решение для высоких потолков. Площадь освещения составляет 14м². Данная модель сможет дополнить любой современный интерьер дома и подойдёт для освещения спальни, кухни, холла или гостиной комнаты.
- Площадь освещения 14 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 3
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 40 Вт.
- Общая мощность светильника 120 Вт.
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина150 мм
- Длина720 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветбелый, золотой