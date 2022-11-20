Характеристики товара
Описание
Стильный подвесной светильник на штанге Kristen. Цилиндрические алюминиевые плафоны с приглушенным и направленным освещением позволят создать световые акценты в интерьере. В качестве источника света подойдут лампы с цоколем GU10.Черный металлический каркас длиной 100 см охватывает большую площадь для освещения и надежно крепится к потолку с помощью крепёжная планки и дополнительного троса. Данная модель станет идеальным источником света в барной или обеденной зоне в стиле лофт.
- Площадь освещения 22 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 6
- Тип цоколя GU10
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 360 Вт.
Основные характеристики
- Ширина60 мм
- Длина1000 мм
- Материалметалл
- Цветчерный, золотой