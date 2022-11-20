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Подвесной светильник V4050-6P Kristen

14 оценок

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Характеристики товара

Описание

Стильный подвесной светильник на штанге Kristen. Цилиндрические алюминиевые плафоны с приглушенным и направленным освещением позволят создать световые акценты в интерьере. В качестве источника света подойдут лампы с цоколем GU10.Черный металлический каркас длиной 100 см охватывает большую площадь для освещения и надежно крепится к потолку с помощью крепёжная планки и дополнительного троса. Данная модель станет идеальным источником света в барной или обеденной зоне в стиле лофт.

  • Площадь освещения 22 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 6
  • Тип цоколя GU10
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 360 Вт.
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Основные характеристики

  • Ширина60 мм
  • Длина1000 мм
  • Материалметалл
  • Цветчерный, золотой

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