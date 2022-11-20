Характеристики товара
Описание
Стильный подвесной светильник Libre цвета хромированного золота. Алюминиевый плафон в форме конуса создает яркое направленное вниз освещение, подходящее для обеденной или барной зоны. В качестве источника света служат встроенные светодиоды мощностью 10 Вт и со световым потоком 500 Лм. Максимальная высота светильника составляет 120 см, но при необходимости ее можно отрегулировать за счет подвесного троса. Данная модель светильника дополнит любой современный интерьер и подойдет для освещения кухни, холла или коридора.
- Площадь освещения 4 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 10 Вт.
- Общая мощность светильника 10 Вт.
- Световой поток 500 Lm
- Цветовая температура 3000 K
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 24,5*24,5*32
Вес брутто: 0,850
Объем: 0,019
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина195 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветзолотой