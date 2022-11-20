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Подвесной светильник V2860-1PL Libre 1*LED*10W

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Характеристики товара

Описание

Стильный подвесной светильник Libre цвета хромированного золота. Алюминиевый плафон в форме конуса создает яркое направленное вниз освещение, подходящее для обеденной или барной зоны. В качестве источника света служат встроенные светодиоды мощностью 10 Вт и со световым потоком 500 Лм. Максимальная высота светильника составляет 120 см, но при необходимости ее можно отрегулировать за счет подвесного троса. Данная модель светильника дополнит любой современный интерьер и подойдет для освещения кухни, холла или коридора.

  • Площадь освещения 4 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 10 Вт.
  • Общая мощность светильника 10 Вт.
  • Световой поток 500 Lm
  • Цветовая температура 3000 K

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 24,5*24,5*32

Вес брутто: 0,850

Объем: 0,019

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Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина195 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветзолотой

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