Характеристики товара
Описание
Лаконичный светодиодный светильник в стиле хай-тек. Светодиодная лента мощностью 11 Вт встроена в ромбовидную форму каркаса, силиконовая вставка позволяет создать мягкое и комфортное освещение. Каркас белого цвета из алюминия сочетает в себе геометрическую форму, наделяя светильник практичным образом. Светильник имеет простое и надежное крепление на планку. Данная модель станет приятным дополнением интерьера в стиле минимализма. При монтаже светильник можно отрегулировать по высоте.
- Площадь освещения 6 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 11 Вт.
- Общая мощность светильника 11 Вт.
Основные характеристики
- Высота1500 мм
- Ширина240 мм
- Длина250 мм
- Материалметалл, силикон
- Цветбелый, черный