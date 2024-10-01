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Светильник подвесной светодиодный V11101-PL Mantis

Артикул: CH-066-950
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подвесной светодиодный светильник серии Mantis в современном стиле. Оригинальный плафон из фетра позволяет осуществить несколько вариантов сборки. Мощность лампы в 12 Вт позволит осветить 10 м². Свисающая люстра подходит для любой зоны: гостиной, коридора, зала, бара или уголка отдыха. Высоту подвеса можно отрегулировать при монтаже. Подвесной светильник LED подходит для натяжных потолков.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1820 мм
  • Материалметалл, акрил
  • Мощность12 Вт
  • ЦокольLED
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки515 мм
  • Высота упаковки180 мм
  • Глубина упаковки515 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Вес упаковки2.90 кг

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