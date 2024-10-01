Характеристики товара
Описание
Подвесной светодиодный светильник серии Mantis в современном стиле. Оригинальный плафон из фетра позволяет осуществить несколько вариантов сборки. Мощность лампы в 12 Вт позволит осветить 10 м². Свисающая люстра подходит для любой зоны: гостиной, коридора, зала, бара или уголка отдыха. Высоту подвеса можно отрегулировать при монтаже. Подвесной светильник LED подходит для натяжных потолков.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина500 мм
- Высота1820 мм
- Материалметалл, акрил
- Мощность12 Вт
- ЦокольLED
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки515 мм
- Высота упаковки180 мм
- Глубина упаковки515 мм
- Объём упаковки0.05 м3
- Вес упаковки2.90 кг