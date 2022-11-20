Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина700 мм
- Глубина40 мм
- Вес8.5 кг
Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Шевалье
Зеркало Шевалье 3
Зеркало Классика 1
Зеркало Лотос 1
Зеркало Лотос 3
Зеркало Шевалье 1/1
Зеркало Шевалье 1/3
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Стол Миллер 140
Стул Дания 25мм, гладкий каркас
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Вешалка напольная Worm черная
Вешалка напольная Spear
Стул Кроссбэк пластиковый белый
Парикмахерское кресло Фотис №1
Парикмахерское кресло Паркано