Товар в корзине. Перейти
Прямоугольное зеркало в золотой рамке - фото 1

Прямоугольное зеркало в золотой рамке

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Овальное зеркало Инвернесс
Овальное зеркало Инвернесс
Следующий Гримерное зеркало с освещением
Овальное зеркало Инвернесс

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина700 мм
  • Глубина40 мм
  • Вес8.5 кг

Похожие товары

Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена
6

Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
60 990
Оптовая цена
13

Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена
15

Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало ШевальеНастоящее фото товара Зеркало Шевалье, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена
6

Зеркало Шевалье

Зеркало Шевалье 3Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 3, произведённого компанией ChiedoCover
28 890
Оптовая цена
14

Зеркало Шевалье 3

Зеркало Классика 1Настоящее фото товара Зеркало Классика 1, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
14

Зеркало Классика 1

Зеркало Лотос 1Настоящее фото товара Зеркало Лотос 1, произведённого компанией ChiedoCover
22 890
Оптовая цена
14

Зеркало Лотос 1

Настоящее фото товара Зеркало Лотос 3, произведённого компанией ChiedoCover
38 890
Оптовая цена
8

Зеркало Лотос 3

Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 1/1, произведённого компанией ChiedoCover
26 890
Оптовая цена
5

Зеркало Шевалье 1/1

Зеркало Шевалье 1/3Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 1/3, произведённого компанией ChiedoCover
29 790
Оптовая цена
11

Зеркало Шевалье 1/3

С этим товаром покупают
Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
12

Стул Хит 20мм с подлокотниками

Настоящее фото товара Стол Миллер 140, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
9

Стол Миллер 140

Стул Дания 25мм, гладкий каркасНастоящее фото товара Стул Дания 25мм, гладкий каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от1 89035
2 890 ₽
6

Стул Дания 25мм, гладкий каркас

Стул Феникс Желтый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
8

Стул Феникс Желтый, пластиковый

Вешалка напольная Worm чернаяНастоящее фото товара Вешалка напольная Worm черная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена
9

Вешалка напольная Worm черная

Настоящее фото товара Вешалка напольная Spear, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
10

Вешалка напольная Spear

Стул Кроссбэк пластиковый белыйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99056
8 990 ₽Оптовая цена
10Хит

Стул Кроссбэк пластиковый белый

В наличии 100 шт.
Парикмахерское кресло Фотис №1Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Фотис №1, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена
13

Парикмахерское кресло Фотис №1

Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Паркано, произведённого компанией ChiedoCover
15 290
Оптовая цена
14

Парикмахерское кресло Паркано

Другие товары из разделамебель для прихожей
Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 2, произведённого компанией ChiedoCover
21 390
Оптовая цена
11

Зеркало Шевалье 2

Зеркало Шевалье 4Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 4, произведённого компанией ChiedoCover
28 090
Оптовая цена
14

Зеркало Шевалье 4

Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 4/1, произведённого компанией ChiedoCover
31 590
Оптовая цена
15

Зеркало Шевалье 4/1

Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 5, произведённого компанией ChiedoCover
35 690
Оптовая цена
10

Зеркало Шевалье 5

Зеркало Шевалье 5/1Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 5/1, произведённого компанией ChiedoCover
39 290
Оптовая цена
7

Зеркало Шевалье 5/1

Зеркало Парма 1Настоящее фото товара Зеркало Парма 1, произведённого компанией ChiedoCover
25 690
Оптовая цена
7

Зеркало Парма 1

Настоящее фото товара Зеркало Парма 1/1, произведённого компанией ChiedoCover
30 390
Оптовая цена
14

Зеркало Парма 1/1