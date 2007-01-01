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Ваза декоративная Bloomora - фото 1

Ваза декоративная Bloomora

Артикул: CH-070-861
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ваза в стиле хай-тек из нашей коллекции «Граффити» напоминает шахматные фигуры. Умело расставленные в интерьере, такие предметы декора преобразят пространство. От оригинального аксессуара в черно-белой гамме, расписанного геометрическим узором, веет загадочностью, так от старой фотографии. Ваза с четкостью линий и строгостью формы станет вашим верным союзником в оформлении интерьера и в современном стиле. Подходит для искусственных цветов и сухоцветов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина150 мм
  • Высота290 мм
  • Материалкерамика
  • Цветчерный

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