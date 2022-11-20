Фотография Часы настольные 01068 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Часы настольные 01068

4.7
Розничная ценаот 3 600 ₽
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Часы настольные 01068
Часы настольные 01068
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Часы настольные 01068

4.7
3600 ₽
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Часы настольные 01069
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина70 мм
  • Ширина170 мм
  • Вес0,2 кг
  • Высота210 мм

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