Характеристики товара
Описание
Современная потолочная люстра в лаконичном исполнении из коллекции Circle в стиле модерн. Плафоны в виде шаров выполнены из светлого матового стекла и соединены в единую композицию изогнутыми металлическими трубочками. Такая люстра прекрасно дополнит интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.
- Площадь освещения 20 м2
- Степень защиты IP 24
- Количество ламп 7
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
- Напряжение 220-265v
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 50*50*35
Вес брутто: 3,8
Объем: 0,090
Основные характеристики
- Высота500 мм
- Ширина800 мм
- Длина800 мм
- Диаметр800 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветбелый