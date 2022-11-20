Характеристики товара
Описание
Современный и лаконичный потолочный светодиодный светильник из коллекции Silectra в стильном дизайне. Данная модель компактна и может управляться с пульта. Прекрасно дополнит интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.
- Выключатель/Пульт Пульт Д/У
- Площадь освещения 18 м2
- Степень защиты IP 24
- Количество ламп 2
- Наличие пульта д/у да
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 70 Вт.
- Световой поток 4900 Lm
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 65*45*18
Вес брутто: 3,2
Объем: 0,050
Основные характеристики
- Высота120 мм
- Ширина400 мм
- Длина600 мм
- Материалметалл, акрил
- Цветбелый, черный