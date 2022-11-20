Характеристики товара
Основные характеристики
- Глубина30 мм
- Диаметр790 мм
- Диаметр зеркала455 мм
- МатериалМДФ, дерево, стекло
- Цветголубой, синий, золотой
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Овальное зеркало Инвернесс
Круглое зеркало лофт, Лалита
Деревянное зеркало, САРИКА
Зеркало в деревянной раме, Базант
Круглое зеркало из массива, Ситара
Зеркало в раме из массива ценных пород, Кири
Зеркало в раме из массива ценных пород, Кири АХРО
Зеркало Скандика, золото
Зеркало поворотное
Каркас зеркала Tower
Зеркало Парма 6/1
Прямоугольное зеркало в золотой оправе
Зеркало Special Ed.
Зеркало в раме Лидс GoldВ наличии 10 шт.
Напольное зеркало Элиза
Зеркало в раме Мэдиcон Pale SilverВ наличии 10 шт.
Зеркало в раме Пасадена SilverВ наличии 10 шт.
Зеркало Пьемонт Gold
Зеркало в раме СолерноВ наличии 10 шт.
Зеркало Портердейл White