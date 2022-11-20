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Зеркало в раме Дороти Sky Blue - фото 1

Зеркало в раме Дороти Sky Blue

Артикул: CH-048-795
36 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина30 мм
  • Диаметр790 мм
  • Диаметр зеркала455 мм
  • МатериалМДФ, дерево, стекло
  • Цветголубой, синий, золотой

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