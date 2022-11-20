Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник Brizzi в современном стиле. Стеклянные плафоны в оригинальном и лаконичном дизайне декорированы металлической вставкой. Сетчатый отражатель внутри равномерно рассеивает свет и придаёт стиль всей композиции. В качестве источника света могут быть использованы лампы накаливания или LED c цоколем Е14. Общая мощность светильника составляет 120 Вт. Данная модель идеальный вариант для освещения обеденной или барной зоны в стиле лофт.
- Площадь освещения 9 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 3
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 40 Вт.
- Общая мощность светильника 120 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 52*27*18
Вес брутто: 2,1
Объем: 0,025
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина340 мм
- Длина340 мм
- Диаметр340 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветзолотой