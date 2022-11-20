Характеристики товара
Описание
Классический и лаконичный дизайн потолочной люстры из коллекции Lione выполнен в актуальном стиле модерн. Металлическое основание в сочетании со сдержанными плафонами из матового стекла светлого оттенка создадут уют в любом помещении. Такая люстра прекрасно дополнит интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.
- Площадь освещения 15 м2
- Степень защиты IP 24
- Количество ламп 3
- Мощность лампы 60 Вт.
- Напряжение 220-265v V
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 55*38*20
Вес брутто: 2,5
Объем: 0,040
Основные характеристики
- Высота550 мм
- Ширина600 мм
- Длина600 мм
- Диаметр600 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветбелый, серебряный