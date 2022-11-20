Товар в корзине. Перейти
Турецкий ковёр синтетический «VERSAY SHAGGY» - фото 1Турецкий ковёр синтетический «VERSAY SHAGGY» - фото 2Турецкий ковёр синтетический «VERSAY SHAGGY» - фото 3Турецкий ковёр синтетический «VERSAY SHAGGY» - фото 4Турецкий ковёр синтетический «VERSAY SHAGGY» - фото 5Турецкий ковёр синтетический «VERSAY SHAGGY» - фото 6

Турецкий ковёр синтетический «VERSAY SHAGGY»

оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Турецкий ковёр синтетический «CHARLESTONS»
Турецкий ковёр синтетический «CHARLESTONS»
Следующий Китайский ковёр синтетический «RABBITS»
Турецкий ковёр синтетический «CHARLESTONS»

Характеристики товара

Описание

VERSAY SHAGGY — качественный и стильный турецкий ковер машинной работы. При производстве ковров используются современные материалы, которые облегчают уход за изделиями, делают их прочными и тактильно приятными. Абстрактные мотивы рисунка дарят ощущение естественности и лёгкости.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота40 мм
  • Ширина1600 мм
  • Длина2300 мм
  • Плотность560000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
С этим товаром покупают
Стул Принц Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Стул Принц Дымчатый, пластиковый

Стул Кроссбэк с коричневой подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с коричневой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
15

Стул Кроссбэк с коричневой подушкой

Настоящее фото товара Диван угловой Камил , произведённого компанией ChiedoCover
от110 990
Оптовая цена
15

Диван угловой Камил

Настоящее фото товара Гастроемкость, полипропиллен, 0.5 л, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена
6

Гастроемкость, полипропиллен, 0.5 л

Стул Return PW черныйНастоящее фото товара Стул Return PW черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена
9

Стул Return PW черный

В наличии 67 шт.
Стул Прайм экокожа коричневыйНастоящее фото товара Стул Прайм экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Прайм экокожа коричневый

В наличии 64 шт.
Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 8 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден