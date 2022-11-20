Характеристики товара
Описание
VERSAY SHAGGY — качественный и стильный турецкий ковер машинной работы. При производстве ковров используются современные материалы, которые облегчают уход за изделиями, делают их прочными и тактильно приятными. Абстрактные мотивы рисунка дарят ощущение естественности и лёгкости.
Основные характеристики
- Высота40 мм
- Ширина1600 мм
- Длина2300 мм
- Плотность560000 узлов/м2 г/м²
- Количество мест1
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт