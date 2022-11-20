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Стул One, красный

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Стул One, белый

Характеристики товара

Описание

Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 19.7
Объем стандартной упаковки, куб м.: 0.220

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина580 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкрасный

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