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Настоящее фото товара Стул One, красный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул One, красный
30 оценок
2 990
Товар в корзине. Перейти
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Стул One, красный

Артикул: CH-028-206
30 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота790 мм
  • Материал каркасаметалл
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота790 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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