Характеристики товара
Описание
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 19.7
Объем стандартной упаковки, куб м.: 0.220
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Ширина550 мм
- Глубина580 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветкрасный
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Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 19.7
Объем стандартной упаковки, куб м.: 0.220
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