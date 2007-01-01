Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина580 мм
- Высота790 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветкрасный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.
Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.Подробнее о доставке и оплате
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Сашш чёрный /белый, розовый
Стул Старс ЛС, каркас черный, экокожа бежевый
Стул полубарный Логан СН, велюр, зелёный
Стул Дарк, рогожка Пульс 17 Таупе, морилка венге
Стул Амбел, металл прямоугольный профиль, бежевый, золотой, кожа
Стул Амбел, металл прямоугольный профиль, черный, серебро, кожа
Стол обеденный Артизан раскладной 140-200*90 керамика
Стол Гаити 140*80, столешница стекло
Стол Тренто 180х90
Стул Хэир
Стул ВЕНЕЗИА - СВ(НА ЧЕРНОЙ КРЕСТОВИНЕ СОМАЛИА)