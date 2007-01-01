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Настоящее фото товара Стул полубарный Барбара экокожа бежевая золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Барбара экокожа бежевая золотые ножки
26 оценок
6 99048
13 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Барбара экокожа бежевая золотые ножки - фото 1Стул полубарный Барбара экокожа бежевая золотые ножки - фото 2Стул полубарный Барбара экокожа бежевая золотые ножки - фото 3Стул полубарный Барбара экокожа бежевая золотые ножки - фото 4Стул полубарный Барбара экокожа бежевая золотые ножки - фото 5Стул полубарный Барбара экокожа бежевая золотые ножки - фото 6Стул полубарный Барбара экокожа бежевая золотые ножки - фото 7
Распродажа

Стул полубарный Барбара экокожа бежевая золотые ножки

Артикул: CH-026-141
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота1000 мм
  • Ширина сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул полубарный Барбара NEW экокожа бежевая золотые ножки

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота1000 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья340 мм
  • Вес5.4 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветбежевый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки940 мм
  • Высота упаковки170 мм
  • Глубина упаковки710 мм
  • Вес упаковки12 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Габариты упаковки для логистики940
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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