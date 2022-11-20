Стул пластиковый Top Gio, зеленый

10 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Sai, оранжевый
Стул пластиковый Sai, оранжевый
Следующий Стул пластиковый Pepper, оранжевый
Стул пластиковый Sai, оранжевый

Характеристики товара

Описание

Пластиковый стул Top Gio выполнен из технополимера, армированного стекловолокном
Штабелируемый
Данная модель предназначена для использования на летних верандах, террасах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов

Размер упаковкимм780х520х1080 мм
Объем упаковки0.426 куб.м
Вес упаковки23.2 кг
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина500 мм
  • Вес2.8 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Объём упаковки0.43 м3

Другие товары из раздела

Стул пластиковый Ginevra, ленНастоящее фото товара Стул пластиковый Ginevra, лен, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена
8

Стул пластиковый Ginevra, лен

Стул пластиковый Ginevra, тортораНастоящее фото товара Стул пластиковый Ginevra, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена
9

Стул пластиковый Ginevra, тортора

В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
119Хит

Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый

Стул Кьявари Серебро, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
107Хит

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
11

Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый

Настоящее фото товара Кресло подвесное Backe из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена
6

Кресло подвесное Backe из искусственного ротанга

Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
9

Стул алюминиевый Бистро - бежевый

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Чехол 66, произведённого компанией ChiedoCover
от990
6

Чехол 66

Чехол 01 на стул Кьявари, красныйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от490
5

Чехол 01 на стул Кьявари, красный

Настоящее фото товара Чехол 35 из неплотного бифлекса, произведённого компанией ChiedoCover
от750
5

Чехол 35 из неплотного бифлекса

Чехол 03 из плотного спандексаНастоящее фото товара Чехол 03 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от910
15

Чехол 03 из плотного спандекса

Чехол 02, спандекс, бежевыйНастоящее фото товара Чехол 02, спандекс, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от550
6

Чехол 02, спандекс, бежевый

Чехол 46 с прямой спинкой, фисташковыйНастоящее фото товара Чехол 46 с прямой спинкой, фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
от395
6

Чехол 46 с прямой спинкой, фисташковый

Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синийНастоящее фото товара Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от395
9

Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий