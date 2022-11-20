Характеристики товара
Описание
Пластиковый стул Top Gio выполнен из технополимера, армированного стекловолокном
Штабелируемый
Данная модель предназначена для использования на летних верандах, террасах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов
|Размер упаковки
|мм
|780х520х1080 мм
|Объем упаковки
|0.426 куб.м
|Вес упаковки
|23.2 кг
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина490 мм
- Глубина500 мм
- Вес2.8 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяпластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветзеленый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
- Объём упаковки0.43 м3