Товар в корзине. Перейти
Барный стул Edison регулируемый, белый - фото 1Барный стул Edison регулируемый, белый - фото 2Барный стул Edison регулируемый, белый - фото 3Барный стул Edison регулируемый, белый - фото 4Барный стул Edison регулируемый, белый - фото 5

Барный стул Edison регулируемый, белый

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Барный стул Candy регулируемый, белый
Барный стул Candy регулируемый, белый
Следующий Полубарный стул Royce, белый
Барный стул Candy регулируемый, белый

Характеристики товара

Описание

В коробке 1 шт

Вес 9,2 кг
Объем 0,163

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота900/750 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Вес9.2 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Похожие товары

Полубарный стул Royce, белыйНастоящее фото товара Полубарный стул Royce, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена
14

Полубарный стул Royce, белый

В наличии 30 шт.
Полубарный стул Royce, серыйНастоящее фото товара Полубарный стул Royce, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена
13

Полубарный стул Royce, серый

В наличии 30 шт.
Барный стул КРАКОВ, экокожа кремоваяНастоящее фото товара Барный стул КРАКОВ, экокожа кремовая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
12

Барный стул КРАКОВ, экокожа кремовая

В наличии 30 шт.
Барный стул КРАКОВ, экокожа сераяНастоящее фото товара Барный стул КРАКОВ, экокожа серая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
15

Барный стул КРАКОВ, экокожа серая

В наличии 26 шт.
Барный стул КРАКОВ, экокожа краснаяНастоящее фото товара Барный стул КРАКОВ, экокожа красная, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
10

Барный стул КРАКОВ, экокожа красная

В наличии 22 шт.
Барный стул КРАКОВ, экокожа коричневаяНастоящее фото товара Барный стул КРАКОВ, экокожа коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
12

Барный стул КРАКОВ, экокожа коричневая

В наличии 13 шт.
Барный стул КРАКОВ, экокожа чернаяНастоящее фото товара Барный стул КРАКОВ, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
7

Барный стул КРАКОВ, экокожа черная

В наличии 28 шт.
Стул полубарный Саймон велюр тёмно-серыйНастоящее фото товара Стул полубарный Саймон велюр тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99010
10 990 ₽Оптовая цена
10

Стул полубарный Саймон велюр тёмно-серый

В наличии 8 шт.
Стул барный Саймон велюр тёмно-серыйНастоящее фото товара Стул барный Саймон велюр тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99010
10 990 ₽Оптовая цена
10

Стул барный Саймон велюр тёмно-серый

В наличии 25 шт.
Бар БергамоНастоящее фото товара Бар Бергамо, произведённого компанией ChiedoCover
от586 590
Оптовая цена
6

Бар Бергамо

Другие товары из разделабарная мебель
Люстра 1920s БергамоНастоящее фото товара Люстра 1920s Бергамо, произведённого компанией ChiedoCover
от139 290
Оптовая цена
5

Люстра 1920s Бергамо

Бар-шкаф БергамоНастоящее фото товара Бар-шкаф Бергамо, произведённого компанией ChiedoCover
от564 390
Оптовая цена
7

Бар-шкаф Бергамо

Настоящее фото товара Бар с подсветкой Инвернесс, произведённого компанией ChiedoCover
от256 990
Оптовая цена
12

Бар с подсветкой Инвернесс

Стул Кантри морилка венге, сиденье кожзам SPACE BROWNНастоящее фото товара Стул Кантри морилка венге, сиденье кожзам SPACE BROWN, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
14

Стул Кантри морилка венге, сиденье кожзам SPACE BROWN

Настоящее фото товара Стул-кресло Венское с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
11

Стул-кресло Венское с подушкой

Стул барный Фокс 75 красныйНастоящее фото товара Стул барный Фокс 75 красный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена
10

Стул барный Фокс 75 красный

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена
14

Стул барный Фокс 75 белый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк с подлокотниками белый

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Кантри, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
10

Стул Кантри, без подушки

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк красный патина, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
5

Стул Кроссбэк красный патина

Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 6915
5 990 ₽
10

Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой

Стул Кроссбэк, старинный орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 3904
5 590 ₽
119Хит

Стул Кроссбэк, старинный орех

Стул Кроссбэк, корицаНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, корица, произведённого компанией ChiedoCover
от5 3904
5 590 ₽
14

Стул Кроссбэк, корица

Кресло пластиковое Cross XL, темно-серыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
12

Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый

Стул пластиковый Cross, темно-серыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
8

Стул пластиковый Cross, темно-серый