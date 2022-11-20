Характеристики товара
Описание
В коробке 1 шт
Вес 9,2 кг
Объем 0,163
Основные характеристики
- Высота900/750 мм
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Вес9.2 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
В коробке 1 шт
Вес 9,2 кг
Объем 0,163
Полубарный стул Royce, белый
Полубарный стул Royce, серый
Барный стул КРАКОВ, экокожа кремовая
Барный стул КРАКОВ, экокожа серая
Барный стул КРАКОВ, экокожа красная
Барный стул КРАКОВ, экокожа коричневая
Барный стул КРАКОВ, экокожа черная
Стул полубарный Саймон велюр тёмно-серый
Стул барный Саймон велюр тёмно-серый
Бар Бергамо
Люстра 1920s Бергамо
Бар-шкаф Бергамо
Бар с подсветкой Инвернесс
Стул Кантри морилка венге, сиденье кожзам SPACE BROWN
Стул-кресло Венское с подушкой
Стул барный Фокс 75 красный
Стул барный Фокс 75 белый
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стул Кантри, без подушки
Стул Кроссбэк красный патина
Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой
Стул Кроссбэк, старинный орех
Стул Кроссбэк, корица
Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый
Стул пластиковый Cross, темно-серый