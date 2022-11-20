Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина450 мм
- Ширина460 мм
- Высота770 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
Стул Адамс, черный, велюр серый
Стул Эшли
Стул Бриф велюр пыльно-розовый
Стул Бриф велюр синий
Стул Лори велюр бежевый
Стул Лори велюр серый
Стул Эдвин велюр зелёный
Стул Эдвин велюр пыльно-голубой
Стул Эдвин велюр синий
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Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
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