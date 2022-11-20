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Стул Тайлер, черный

Артикул: CH-051-023
8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина450 мм
  • Ширина460 мм
  • Высота770 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт

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