Стул пластиковый Snow, белый

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Snow, оливковый
Стул пластиковый Snow, оливковый
Следующий Стул пластиковый Snow, желтый
Стул пластиковый Snow, оливковый

Характеристики товара

Описание

Особенности:
- изготовлен из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- армирован стекловолокном;
- штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении

Размер упаковкимм530х950х2300 мм
Объем упаковки1.158 куб.м
Вес упаковки105 кг
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина560 мм
  • Вес4.4 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке22 шт
  • Объём упаковки1.16 м3

Другие товары из раздела

Стул пластиковый Snow, красныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Snow, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Snow, красный

В наличии 10 шт.
Стул Океаник с высокой спинкойНастоящее фото товара Стул Океаник с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена
8

Стул Океаник с высокой спинкой

Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
119Хит

Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый

Стул Кьявари Серебро, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
107Хит

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
11

Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый

Настоящее фото товара Кресло подвесное Backe из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена
6

Кресло подвесное Backe из искусственного ротанга

Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
9

Стул алюминиевый Бистро - бежевый

С этим товаром покупают

Чехол 48Настоящее фото товара Чехол 48, произведённого компанией ChiedoCover
от450
10

Чехол 48

Чехол 03Настоящее фото товара Чехол 03, произведённого компанией ChiedoCover
от890
7

Чехол 03

Настоящее фото товара Чехол 04 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от710
8

Чехол 04 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Чехол 36 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
11

Чехол 36 из плотного спандекса

Чехол 44 бархатНастоящее фото товара Чехол 44 бархат, произведённого компанией ChiedoCover
от1 140
14

Чехол 44 бархат

Чехол 12, спандексНастоящее фото товара Чехол 12, спандекс, произведённого компанией ChiedoCover
от590
8

Чехол 12, спандекс