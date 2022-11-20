Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина800 мм
- Длина1200 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал столешницыЛДСП, пластик
- Страна изготовленияРоссия
Стол Лидер 3, черный
Конфигурация складных столов №6
Стол Восток-1Р
Ковер AGATA LUXURY BLUE 300 x 400
Ковер AGATA LUXURY BLUE 133 x 190
Ковер AGATA LUXURY BLUE 160 x 230
Ковер AGATA LUXURY BLUE 200 x 290
Ковер AGATA LUXURY BLUE 240 x 340
Диван Бран, узор синий / желтый
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло