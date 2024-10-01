Товар в корзине. Перейти
Стул Ronen, черный велюр - фото 1Стул Ronen, черный велюр - фото 2Стул Ronen, черный велюр - фото 3

Стул Ronen, черный велюр

Артикул: CH-060-462
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ницца
Фотография товара Стул Ницца от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Ницца с подлокотниками
Фотография товара Стул Ницца с подлокотниками от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота750 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр
  • Каркасбук

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

ХитРаспродажа
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, ромб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, ромб, произведённого компанией ChiedoCover
от2 00023
2 565 ₽

Стул Хит 20мм - золото, ромб

149
Настоящее фото товара Стул Давенда прозрачный лак, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Стул Давенда прозрачный лак

46
Настоящее фото товара Стул Фогот, произведённого компанией ChiedoCover
2 790
Оптовая цена

Стул Фогот

114
Распродажа
Фотография товара Стул Роквелл, Nella 075 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роквелл, Nella 075, произведённого компанией ChiedoCover
от5 19040
8 590 ₽

Стул Роквелл, Nella 075

37
Фотография товара Стул GRACE от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул GRACE, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена

Стул GRACE

66
Фотография товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка коричневая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена

Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка коричневая

49
В наличии 37 шт.
Фотография товара Стул ELVIS светло-бежевый фактурный велюр, белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ELVIS светло-бежевый фактурный велюр, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Стул ELVIS светло-бежевый фактурный велюр, белый каркас

84
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Gawaii, букле Stella crystal, ножки металл черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gawaii, букле Stella crystal, ножки металл черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от8 900

Стул Gawaii, букле Stella crystal, ножки металл черный муар

11
ХитРаспродажа
Фотография товара Стул складной Compact, береза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Compact, береза, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99044
3 500 ₽

Стул складной Compact, береза

7
Фотография товара Стул PISTIL от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул PISTIL , произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Стул PISTIL

15
В наличии 50 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол прямоугольный KENNER Сидней-120, столешница стекло белое матовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол прямоугольный KENNER Сидней-120, столешница стекло белое матовое, произведённого компанией ChiedoCover
27 990
Оптовая цена

Стол прямоугольный KENNER Сидней-120, столешница стекло белое матовое

42
Фотография товара Стол Тео Приставной, лдсп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тео Приставной, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190

Стол Тео Приставной, лдсп

5
Настоящее фото товара Стол CAFE2, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена

Стол CAFE2

44
Настоящее фото товара Стол Сильвер 1200, раздвижной, овальный, венге/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от82 290
Оптовая цена

Стол Сильвер 1200, раздвижной, овальный, венге/ бежевый

37
Фотография товара Стол АРКОС 11-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 11-1, произведённого компанией ChiedoCover
28 590
Оптовая цена

Стол АРКОС 11-1

44
Фотография товара Светящийся стол Cubo 40 RGB Accum от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светящийся стол Cubo 40 RGB Accum, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Светящийся стол Cubo 40 RGB Accum

7
Фотография товара Стол МА07 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол МА07, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990

Стол МА07

50
Фотография товара Стол Восток-1Р, круглый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Восток-1Р, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
22 190
Оптовая цена

Стол Восток-1Р, круглый

38
Фотография товара Стол обеденный Мелоди, серый мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Мелоди, серый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
185 090
Оптовая цена

Стол обеденный Мелоди, серый мрамор

40
Фотография товара Стол Tootsy, круглый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Tootsy, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена

Стол Tootsy, круглый

49
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела стулья для кафе

Фотография товара Стул Infinity черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Infinity черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Стул Infinity черный

46
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стул-кресло Роза, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена

Стул-кресло Роза

65
Настоящее фото товара Стул барный ОРБИТА, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена

Стул барный ОРБИТА, бежевый

39
В наличии 31 шт.
Фотография товара Стул Halmar Sylwek1, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Halmar Sylwek1, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 090
Оптовая цена

Стул Halmar Sylwek1, черный, серый

33
Фотография товара Стул Bali, велюр selesta 08, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bali, велюр selesta 08, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590

Стул Bali, велюр selesta 08, венге

92
Фотография товара Стул Шамбери, серая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Шамбери, серая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Шамбери, серая экокожа

48
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Pawook К 100 орех со стульями Франк ПМ орех/гусиная лапка, произведённого компанией ChiedoCover
от46 99019
57 990 ₽Оптовая цена

Стол Pawook К 100 орех со стульями Франк ПМ орех/гусиная лапка

6
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Вито, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вито, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Вито, бежевый

14
Фотография товара Стул DUNA Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул DUNA Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Стул DUNA Серый

8
В наличии 10 шт.В пути 26 шт.
Фотография товара Стул обеденный Ayla, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Ayla, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 990
Оптовая цена

Стул обеденный Ayla, бежевый

9
В наличии 4 шт.В пути 62 шт.

Товар в корзине

Стул Ronen, черный велюр
Стул Ronen, черный велюр
от 19 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол прямоугольный KENNER Сидней-120, столешница стекло белое матовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол прямоугольный KENNER Сидней-120, столешница стекло белое матовое, произведённого компанией ChiedoCover
27 990
Оптовая цена

Стол прямоугольный KENNER Сидней-120, столешница стекло белое матовое

42
Фотография товара Стол Тео Приставной, лдсп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тео Приставной, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190

Стол Тео Приставной, лдсп

5
Настоящее фото товара Стол CAFE2, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена

Стол CAFE2

44
Настоящее фото товара Стол Сильвер 1200, раздвижной, овальный, венге/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от82 290
Оптовая цена

Стол Сильвер 1200, раздвижной, овальный, венге/ бежевый

37