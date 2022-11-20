Товар в корзине. Перейти
Стул Olys, велюр черный, ножки металл - фото 1Стул Olys, велюр черный, ножки металл - фото 2Стул Olys, велюр черный, ножки металл - фото 3Стул Olys, велюр черный, ножки металл - фото 4Стул Olys, велюр черный, ножки металл - фото 5Стул Olys, велюр черный, ножки металл - фото 6

Стул Olys, велюр черный, ножки металл

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Скамья Park
Скамья Park
Следующий Кресло ВЕРСАЛЬ 17
Скамья Park

Характеристики товара

Описание

Съемные конусные ноги металл, профиль 32*18

Продаются комплектами по 4 шт

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветчерный
  • Тип ножекКонусные
С этим товаром покупают
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена
8

Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый

Табурет Лофт-11 М барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 М барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
14

Табурет Лофт-11 М барный с подножкой

Стеллаж 06Настоящее фото товара Стеллаж 06, произведённого компанией ChiedoCover
28 590
9

Стеллаж 06

Настоящее фото товара Барный табурет BST-9972/75, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена
11

Барный табурет BST-9972/75

Стол обеденный Apriori, береза/ прозрачныйНастоящее фото товара Стол обеденный Apriori, береза/ прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от57 190
Оптовая цена
12

Стол обеденный Apriori, береза/ прозрачный

Диван Gloria 3-х местныйНастоящее фото товара Диван Gloria 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
114 490
5

Диван Gloria 3-х местный

Настоящее фото товара Цветочница Бегония, произведённого компанией ChiedoCover
от39 890
Оптовая цена
5

Цветочница Бегония

Другие товары из разделаоснащение гостиниц
Настоящее фото товара Стул Самира, произведённого компанией ChiedoCover
от25 590
Оптовая цена
6

Стул Самира

Кресло ВЕРСАЛЬ 18Настоящее фото товара Кресло ВЕРСАЛЬ 18, произведённого компанией ChiedoCover
12 390
Оптовая цена
13

Кресло ВЕРСАЛЬ 18

Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркасНастоящее фото товара Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
11

Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас

Настоящее фото товара Стол Решт для 2-х сотрудников, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от29 890
Оптовая цена
7

Стол Решт для 2-х сотрудников, венге

Настоящее фото товара Стол Решт для 2-х сотрудников, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от27 190
Оптовая цена
8

Стол Решт для 2-х сотрудников, белый

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark