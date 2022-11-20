Характеристики товара
Описание
Съемные конусные ноги металл, профиль 32*18
Продаются комплектами по 4 шт
Основные характеристики
- Цветчерный
- Тип ножекКонусные
Съемные конусные ноги металл, профиль 32*18
Продаются комплектами по 4 шт
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
Стеллаж 06
Барный табурет BST-9972/75
Стол обеденный Apriori, береза/ прозрачный
Диван Gloria 3-х местный
Цветочница Бегония
Стул Самира
Кресло ВЕРСАЛЬ 18
Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас
Стол Решт для 2-х сотрудников, венге
Стол Решт для 2-х сотрудников, белый
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark