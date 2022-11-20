Товар в корзине. Перейти
Стул Маттео, черный - фото 1Стул Маттео, черный - фото 2

Стул Маттео, черный

6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Маттео, голубой
Стул Маттео, голубой
Следующий Стул Маттео, зеленый
Стул Маттео, голубой

Характеристики товара

Описание

Эргономичная спинка и сиденье из высококачественного пластика ABS, ножки хромированные.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина465 мм
  • Длина550 мм
  • Вес4.6 кг
  • Объем0.04 мл
  • Количество мест1
  • Цветчерный

Похожие товары

Стул БорноНастоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
84Хит

Стул Борно

Стул Eames ЧерныйНастоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49022
3 190 ₽Оптовая цена
10

Стул Eames Черный

В наличии 100 шт.
Стул Eames БелыйНастоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79038
4 490 ₽Оптовая цена
117Хит

Стул Eames Белый

В наличии 20 шт.
Стул Eames ЗеленыйНастоящее фото товара Стул Eames Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99034
4 490 ₽Оптовая цена
71

Стул Eames Зеленый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Луи Гост Желтый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
107Хит

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый

Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
15

Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый

В наличии 30 шт.
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 39018
8 990 ₽Оптовая цена
33

Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый

В наличии 30 шт.
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
5

Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
14

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Чехол 23, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
11

Чехол 23

Настоящее фото товара Чехол 38, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
9

Чехол 38

Подушка-чехол 05 на стул КьявариНастоящее фото товара Подушка-чехол 05 на стул Кьявари, произведённого компанией ChiedoCover
от890
6

Подушка-чехол 05 на стул Кьявари

Чехол S-74Настоящее фото товара Чехол S-74, произведённого компанией ChiedoCover
от850
6

Чехол S-74

Настоящее фото товара Чехол 55, произведённого компанией ChiedoCover
от690
13

Чехол 55

Чехол 24, габардинНастоящее фото товара Чехол 24, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
8

Чехол 24, габардин

Чехол 112, габардинНастоящее фото товара Чехол 112, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от990
94Хит

Чехол 112, габардин

Другие товары из разделастулья по материалам
Стул Хит 20мм - кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69029
2 350 ₽
11

Стул Хит 20мм - кожзам

Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
106Хит

Стул Патрик 20мм

Стул Хит 25мм - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от3 8908
4 190 ₽
9

Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас