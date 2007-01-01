Стулья для зоны ожидания

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Хит 20мм - кожзам
Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
1 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Патрик 20мм
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас
Настоящее фото товара Стул Молот 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Молот 20мм
Настоящее фото товара Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный
Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 940 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Патрик 20мм Лайт
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - хром, кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Хит 20мм - хром, кожзам
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
1 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
1 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Хит 20мм
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4
Стул Хит 25мм
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
1 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Настоящее фото товара Полукресло Шарлотта, произведённого компанией ChiedoCover
11 550 ₽
Оптовая цена
4.4
Полукресло Шарлотта
Настоящее фото товара Полукресло Шарлотт, произведённого компанией ChiedoCover
10 850 ₽
Оптовая цена
4.4
Полукресло Шарлотт
Настоящее фото товара Стул Молот 20мм, черный, шенилл черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 840 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Молот 20мм, черный, шенилл черный
Настоящее фото товара Стул Гранд, зеленый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover-41%
14 990 ₽24 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Гранд, зеленый вельвет
Настоящее фото товара Стул Гранд, серый, произведённого компанией ChiedoCover-22%
17 990 ₽22 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Гранд, серый
Настоящее фото товара Стул Венера, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-10%
9 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Венера, вельвет сине-зеленый
Настоящее фото товара Стул Венера, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover-10%
9 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Венера, вельвет серый
Настоящее фото товара Стул Венера, вельвет цвет шампань, произведённого компанией ChiedoCover-10%
Новинка
9 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Венера, вельвет цвет шампань
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Венера, микрофибра цвет стальной , произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Венера, микрофибра цвет стальной
Настоящее фото товара Стул Диана, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-19%
8 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Настоящее фото товара Стул Диана, микрофибра цвет стальной, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Диана, микрофибра цвет стальной
Настоящее фото товара Стул Квини, желтый, произведённого компанией ChiedoCover-23%
6 990 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Квини, желтый
Настоящее фото товара Стул Квини, синий, произведённого компанией ChiedoCover-23%
6 990 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Квини, синий
Настоящее фото товара Стул Квини, розовый, произведённого компанией ChiedoCover-23%
6 990 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Квини, розовый
Настоящее фото товара Стул Квини, серый, произведённого компанией ChiedoCover-23%
6 990 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Квини, серый
Настоящее фото товара Стул Кромвель, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-23%
6 990 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Кромвель, бежевый
Настоящее фото товара Стул Кромвель, желтый, произведённого компанией ChiedoCover-23%
Новинка
6 990 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Кромвель, желтый
Настоящее фото товара Стул Кромвель, мятный, произведённого компанией ChiedoCover-23%
6 990 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Кромвель, мятный
Настоящее фото товара Стул Кромвель, серый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
7 490 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Кромвель, серый
Настоящее фото товара Стул Кромвель, синий, произведённого компанией ChiedoCover-17%
7 490 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Кромвель, синий
Настоящее фото товара Стул Кромвель, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
7 490 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Кромвель, фиолетовый
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул Монарх, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-23%
Новинка
6 990 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Монарх, зеленый
Настоящее фото товара Стул Монарх, розовый, произведённого компанией ChiedoCover-23%
6 990 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Монарх, розовый
Настоящее фото товара Стул Монарх, серый , произведённого компанией ChiedoCover-23%
6 990 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Монарх, серый
Настоящее фото товара Стул Космос, серый ПУ, произведённого компанией ChiedoCover-12%
7 990 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Космос, серый ПУ

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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