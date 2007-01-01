Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина550 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес7.8 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветрозовый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки710 мм
- Высота упаковки655 мм
- Глубина упаковки590 мм
- Вес упаковки19.4 кг
- Объём упаковки0.27 м3
- Габариты упаковки для логистики710
- Изделия стопируютсяНет