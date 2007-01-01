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Настоящее фото товара Стул Ника вращающийся велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Ника вращающийся велюр пыльно-розовый
26 оценок
9 09051
18 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Ника вращающийся велюр пыльно-розовый - фото 1Стул Ника вращающийся велюр пыльно-розовый - фото 2Стул Ника вращающийся велюр пыльно-розовый - фото 3Стул Ника вращающийся велюр пыльно-розовый - фото 4Стул Ника вращающийся велюр пыльно-розовый - фото 5Стул Ника вращающийся велюр пыльно-розовый - фото 6Стул Ника вращающийся велюр пыльно-розовый - фото 7
Распродажа

Стул Ника вращающийся велюр пыльно-розовый

Артикул: CH-028-276
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Ника вращающийся велюр пыльно-розовый обеденный ножки металл черный

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес7.8 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветрозовый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки710 мм
  • Высота упаковки655 мм
  • Глубина упаковки590 мм
  • Вес упаковки19.4 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Габариты упаковки для логистики710
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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