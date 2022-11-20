Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина800 мм
- Длина1400 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольяметалл
- Цветкоричневый, черный
Заполните форму, и мы отправим письмо, если цена снизится
Стол разборный 1400*800 ЛДСП Дуб Галифакс табак
Стол Окленд d1200
Стол разборный 1200*800 HPL Дуб Фавер
Стол разборный 1200*800, HPL Камень Пьетра Гриджиа чёрный
Подстолье Лофт разборное
Подстолье Окленд
Стол обеденный Баррель, черный мрамор
Стол Лофт Chuck
Кресло Gosch, жаккард Моррис 10
Стеллаж лофт Nelly
Стол Лофт 13 900*900, ясень
Напольный шкаф металлический «Амбер Д»
Напольный шкаф металлический «Амбер остров»
Буфет лофт металлический «Амбер»
Стол Миллер 140
Стол Миллер 160
Подстолье чугунное Понтэ
Стул Наполеон Золото, деревянный
Стул Кроссбэк, береза/ груша
Стул Freames белый
Стул Диамант пластиковый, золотой
Стул Freames серый
Стул Орион серебрянный, пластиковый
Стул пластиковый Ginevra, терракота