Характеристики товара
Описание
Благодаря тонким ножкам и изогнутой спинке стулья Анси удобны, выглядят изящно и лаконично. Красота этих стульев преобразит интерьер любого стиля.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина440 мм
- Ширина440 мм
- Высота950 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Высота спинки470 мм
- Вес7 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасабук, дерево
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
- По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки470 мм
- Глубина упаковки1100 мм
- Вес упаковки15 кг
- Объём упаковки0.36 м3
- Изделия стопируютсяНет