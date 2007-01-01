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Настоящее фото товара Стул Анси, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Анси, белый
58 оценок
9 0909
9 890 ₽
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Распродажа

Стул Анси, белый

Артикул: CH-050-130
58 оценок
Основные характеристики
  • Длина440 мм
  • Ширина440 мм
  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Благодаря тонким ножкам и изогнутой спинке стулья Анси удобны, выглядят изящно и лаконично. Красота этих стульев преобразит интерьер любого стиля.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина440 мм
  • Ширина440 мм
  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Высота спинки470 мм
  • Вес7 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасабук, дерево
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки470 мм
  • Глубина упаковки1100 мм
  • Вес упаковки15 кг
  • Объём упаковки0.36 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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