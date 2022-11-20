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          Фотография Стол пластиковый Sortie от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Стол пластиковый Sortie

          4.6
          Оптовая цена
          от 6 090 ₽
          от 5 шт
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          Стол пластиковый Sortie
          Стол пластиковый Sortie
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          Характеристики товара

          Описание

          Пластиковые столы серии Sortie станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря алюминиевому каркасу, столы Sortie устойчивы и и могут использоваться на открытом воздухе.

          Особенности:

          - столешница изготовлена из высококачественного полипропилена;

          - ножки выполнены из анодированного алюминия Ø25 мм;

          - может быть разобран;

          - подходит для использования в помещении и на открытом воздухе.

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          Основные характеристики

          • Высота720
          • Длина700
          • Ширина700
          • Материал столешницыпластик
          • Материал подстольяметалл

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