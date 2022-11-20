Характеристики товара
Описание
Пластиковые столы серии Sortie станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря алюминиевому каркасу, столы Sortie устойчивы и и могут использоваться на открытом воздухе.
Особенности:
- столешница изготовлена из высококачественного полипропилена;
- ножки выполнены из анодированного алюминия Ø25 мм;
- может быть разобран;
- подходит для использования в помещении и на открытом воздухе.
Основные характеристики
- Высота720
- Длина700
- Ширина700
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольяметалл