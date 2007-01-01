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Диван Lagos 2-местный - фото 1

Диван Lagos 2-местный

Артикул: CH-068-819
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1440 мм
  • Ширина780 мм
  • Высота820 мм
  • Материалалюминий, ротанг

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