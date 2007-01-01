Характеристики товара
Описание
Стол Ниагара белый мрамор со стеклянной столешницей
Описание модели:
- две вставки по краям столешницы по 30см;
- столешница - стекло + МДФ;
- основание стола - металл, цвет - белый;
- Упакован в 3 коробки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1400/2000 мм
- Ширина800 мм
- Высота750 мм
- Вес100 кг
- Материал столешницыМДФ, стекло
- Материал подстольяметалл
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Вес упаковки100 кг
- Объём упаковки0.50 м3
- Изделия стопируютсяНет