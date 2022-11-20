Стул Bug, бирюзовый

10 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Bug, коралловый
Стул Bug, коралловый
Следующий Табурет 1, деревянный
Стул Bug, коралловый

Характеристики товара

Описание

Изящный табурет — мягкий стул Bug — практичный, компактный и поддающийся штабелированию предмет мебели. Этот стильный мягкий стул способен поддержать утонченную стилистику домашнего интерьера. Цветовая палитра стульев Bug представлена трендовыми цветами, которые отлично сочетаются между собой и вписываются в любую палитру.

Обивка стула выполнена из практичного и приятного на ощупь велюра, сохраняющего презентабельный вид в ходе долгой службы. Ткань неприхотлива в уборке и легко поддается сухой чистке при помощи пылесоса, щётки или валика.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота510 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Ширина420 мм
  • Глубина450 мм
  • Вес2.8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Максимальная нагрузка150 кг

Другие товары из раздела табуреты оптом

Настоящее фото товара Табурет Велес 4, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена
15

Табурет Велес 4

Настоящее фото товара Табурет Гранд 5, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена
5

Табурет Гранд 5

Табурет Simply, зеленыйНастоящее фото товара Табурет Simply, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
8

Табурет Simply, зеленый

Табурет Simply, коричневыйНастоящее фото товара Табурет Simply, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
15

Табурет Simply, коричневый

Табурет Дежавю барный, черныйНастоящее фото товара Табурет Дежавю барный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена
15

Табурет Дежавю барный, черный

Табурет Лофт-11 барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
6

Табурет Лофт-11 барный с подножкой

С этим товаром покупают

Стол ЛарнедНастоящее фото товара Стол Ларнед, произведённого компанией ChiedoCover
от25 190
Оптовая цена
8

Стол Ларнед

Стол обеденный Детройт раскладной 160-200*90 серыйНастоящее фото товара Стол обеденный Детройт раскладной 160-200*90 серый, произведённого компанией ChiedoCover
от34 99024
45 990 ₽Оптовая цена
13

Стол обеденный Детройт раскладной 160-200*90 серый

В наличии 1 шт.
Стол обеденный Flavio Настоящее фото товара Стол обеденный Flavio , произведённого компанией ChiedoCover
от31 090
8

Стол обеденный Flavio

Настоящее фото товара Стол Natura, произведённого компанией ChiedoCover
от34 790
Оптовая цена
6

Стол Natura

Настоящее фото товара Стол Conti, бежевый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от62 150
Оптовая цена
9

Стол Conti, бежевый глянец

В наличии 12 шт.
Стол Eames Novo D80Настоящее фото товара Стол Eames Novo D80, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена
11

Стол Eames Novo D80

В наличии 111 шт.