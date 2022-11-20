Характеристики товара
Описание
Комфортная современная модель для зоны отдыха и ожидания в отелях и гостиницах, ресторанах, а также для офисов и кабинетов руководителя.
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина1500 мм
- Глубина820 мм
Комфортная современная модель для зоны отдыха и ожидания в отелях и гостиницах, ресторанах, а также для офисов и кабинетов руководителя.
|Наименование
|Габариты, мм (ДхГхВ)
|Стоимость
|Кресло
|850х820х820
|Стоимость уточнить у менеджера
|Диван 2х местный
|1500х820х820
|Стоимость уточнить у менеджера
|Диван 3х местный
|2060х820х820
|Стоимость уточнить у менеджера
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