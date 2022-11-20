Товар в корзине. Перейти
Диван Левис, 2х местный - фото 1Диван Левис, 2х местный - фото 2Диван Левис, 2х местный - фото 3

Диван Левис, 2х местный

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Купер, 2х местный
Диван Купер, 2х местный
Следующий Диван Лиз, 2х местный
Диван Купер, 2х местный

Характеристики товара

Описание

Комфортная современная модель для зоны отдыха и ожидания в отелях и гостиницах, ресторанах, а также для офисов и кабинетов руководителя.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Ширина1380 мм
  • Глубина800 мм

Варианты размеров

Наименование Габариты, мм (ДхГхВ) Стоимость
Кресло750х800х860 Стоимость уточнить у менеджера
Диван 2х местный1380х800х860 Стоимость уточнить у менеджера
Диван 3х местный2010х800х860 Стоимость уточнить у менеджера

Похожие товары

Настоящее фото товара Диван барный Флэш, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
119Хит

Диван барный Флэш

Настоящее фото товара Диван классический, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
7

Диван классический

Диван АссольНастоящее фото товара Диван Ассоль, произведённого компанией ChiedoCover
от17 90018
21 790 ₽Оптовая цена
12

Диван Ассоль

Настоящее фото товара Диван Simple, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена
6

Диван Simple

Диван ВинтажНастоящее фото товара Диван Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
39Хит

Диван Винтаж

Настоящее фото товара Диван София линейный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
11

Диван София линейный

Диван модульный с каретной стяжкойНастоящее фото товара Диван модульный с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
от14 900
Оптовая цена
6

Диван модульный с каретной стяжкой

Диван БурлескНастоящее фото товара Диван Бурлеск, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена
8

Диван Бурлеск

Настоящее фото товара Диван Монте-Карло, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена
13

Диван Монте-Карло

Настоящее фото товара Диван Люкс с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена
6

Диван Люкс с высокой спинкой

С этим товаром покупают
Стул Кьявари Белый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29020
4 090 ₽
108Хит

Стул Кьявари Белый, деревянный

В наличии 200 шт.
Стул Хит 20мм - золото, Chateau losange roseНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Chateau losange rose, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45040
2 390 ₽
15

Стул Хит 20мм - золото, Chateau losange rose

Стул Victory, синийНастоящее фото товара Стул Victory, синий, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена
6

Стул Victory, синий

В наличии 11 шт.
Стул «Apriori S» Настоящее фото товара Стул «Apriori S» , произведённого компанией ChiedoCover
39 990
Оптовая цена
14

Стул «Apriori S»

Стул Хит 25мм с подлокотниками, золото, велюр фиолетовыйНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, золото, велюр фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29018
2 790 ₽
11Хит

Стул Хит 25мм с подлокотниками, золото, велюр фиолетовый

Стул Сахара 25 мм - коричневый, экокожа Space Cream светло-бежевыйНастоящее фото товара Стул Сахара 25 мм - коричневый, экокожа Space Cream светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 800 ₽
7

Стул Сахара 25 мм - коричневый, экокожа Space Cream светло-бежевый

Стул ЭлисНастоящее фото товара Стул Элис, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена
14

Стул Элис

Другие товары из разделаофисная мебель
Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
14

Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа

Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена
9

Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
9

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1