Товар в корзине. Перейти
Диван Scott, трехместный синий - фото 1Диван Scott, трехместный синий - фото 2Диван Scott, трехместный синий - фото 3Диван Scott, трехместный синий - фото 4Диван Scott, трехместный синий - фото 5

Диван Scott, трехместный синий

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Scott, трехместный серый
Диван Scott, трехместный серый
Следующий Диван-скамья Praga тёмно-серая
Диван Scott, трехместный серый

Характеристики товара

Описание

Трёхместный диван Scott — мягкий и стильный предмет интерьера, сочетающий европейский дизайн и удобство. Сдержанная цветовая палитра мебели создана дизайнерами в соответствии с новейшими трендами. Обивка дивана выполнена из велюра, поэтому поверхность устойчива к заломам и выпадению ворсинок и сохранит отличный вид в течение долгого времени. Ткань с мягкой бархатистой поверхностью неприхотлива в уборке и легко поддается сухой чистке при помощи пылесоса, щетки или валика.

Выполненный в актуальных цветах, диван в обивке из велюра украсит ваш дом и станет местом притяжения. Дополнить ваш интерьер так просто — нужно всего лишь купить диван Scott.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Длина1770 мм
  • Глубина810 мм
  • Вес37.3 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьявелюр
  • Допустимая нагрузка450
  • Цветсиний

Похожие товары

Диван-скамья Praga тёмно-сераяНастоящее фото товара Диван-скамья Praga тёмно-серая, произведённого компанией ChiedoCover
23 890
Оптовая цена
5

Диван-скамья Praga тёмно-серая

Настоящее фото товара Диван угловой Бели, произведённого компанией ChiedoCover
от92 990
Оптовая цена
13

Диван угловой Бели

Настоящее фото товара Диван угловой Сильвио , произведённого компанией ChiedoCover
от49 990
Оптовая цена
15

Диван угловой Сильвио

Настоящее фото товара Диван угловой Леммер , произведённого компанией ChiedoCover
от54 650
Оптовая цена
7

Диван угловой Леммер

Настоящее фото товара Диван угловой Тадеуш , произведённого компанией ChiedoCover
от45 490
Оптовая цена
9

Диван угловой Тадеуш

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 690
Оптовая цена
10

Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ темно-серый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый/ светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 690
Оптовая цена
10

Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый/ светло-коричневый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 690
Оптовая цена
15

Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый/темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 690
Оптовая цена
9

Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый/темно-серый

Модульный диван с двумя угловыми модулями LiteНастоящее фото товара Модульный диван с двумя угловыми модулями Lite, произведённого компанией ChiedoCover
62 990
Оптовая цена
5

Модульный диван с двумя угловыми модулями Lite

Другие товары из разделадиваны для дома
Диван модульный с наклонной спинкойНастоящее фото товара Диван модульный с наклонной спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
62 990
Оптовая цена
12

Диван модульный с наклонной спинкой

Настоящее фото товара Диван Рондо, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
11

Диван Рондо

Настоящее фото товара Диван Колибри, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена
14

Диван Колибри

Диван БизнесНастоящее фото товара Диван Бизнес, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
6

Диван Бизнес

Настоящее фото товара Диван Роял с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
от42 840
Оптовая цена
13

Диван Роял с каретной стяжкой

Диван 3-местный барныйНастоящее фото товара Диван 3-местный барный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
9

Диван 3-местный барный

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
8

Диван Шлягер

Диван 3-местный Chester (Честер)Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
от82 500
Оптовая цена
6

Диван 3-местный Chester (Честер)

С этим товаром покупают
Стул Хит 20мм - золото, красная коронаНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49031
2 150 ₽
124Хит

Стул Хит 20мм - золото, красная корона

Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневыйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69022
2 150 ₽
10

Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый

Стул Кьявари Золото, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 0904
5 290 ₽
121Хит

Стул Кьявари Золото, деревянный

Комплект стульев СемейныйНастоящее фото товара Комплект стульев Семейный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 85019
3 490 ₽
12

Комплект стульев Семейный

Стул Сердце, экокожа Astor 670 красныйНастоящее фото товара Стул Сердце, экокожа Astor 670 красный, произведённого компанией ChiedoCover
1 990
14

Стул Сердце, экокожа Astor 670 красный

Стул William бархат пудровыйНастоящее фото товара Стул William бархат пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
10 290
Оптовая цена
7

Стул William бархат пудровый

Обеденный стул Чико, коричневыйНастоящее фото товара Обеденный стул Чико, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
11

Обеденный стул Чико, коричневый

В наличии 31 шт.