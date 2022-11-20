Товар в корзине. Перейти
Стол Лофт-4 - фото 1Стол Лофт 4 и стул Самба производства ChiedoCover - видео 2Стол Лофт-4 - фото 3Стол Лофт-4 - фото 4Стол Лофт-4 - фото 5Стол Лофт-4 - фото 6

Стол Лофт-4

88 оценокХит продаж
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лофт-3
Стол Лофт-3
Следующий Стол Лофт-5
Стол Лофт-3

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольяметалл

Варианты размеров

Длина, мм Ширина, мм

Высота, мм

Толщина, мм Материал Вес, кг Стоимость, руб
2000 800 750 40 массив сосны 51 18990
1800 800 750 40 массив сосны 46 17490
1500 800 750 40 массив сосны 39 15290
1200 700 750 40 массив сосны 30 12490
1000 700 750 40 массив сосны 27 11390
700 700 750 40 массив сосны 22 9390
2000 800 750 40 массив дуба 63 45590
1800 800 750 40 массив дуба 56 41290
1500 800 750 40 массив дуба 48 35190
1200 700 750 40 массив дуба 37 26390
1000 700 750 40 массив дуба 32 23090
700 700 750 40 массив дуба 25 17490

Варианты столешницы

Стол Лофт-4 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стол Лофт-4 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стол Лофт-4 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стол Лофт-4 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стол Лофт-4 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стол Лофт-4 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стол Лофт-4 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стол Лофт-4 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

Отзывы о товаре

Стол Лофт-4 — выполненные заказы

Фотография товара Стол Лофт-4, столешница из сосны, цвет бук от компании ChiedoCover.Стол Лофт-4, столешница из сосны, цвет букФотография товара Стол Лофт-4, цвет каркаса-чёрный от компании ChiedoCover.Стол Лофт-4, цвет каркаса-чёрныйФотография товара Стол Лофт с парящей столешницей от компании ChiedoCover.Стол Лофт с парящей столешницей
Все заказы

Похожие товары

Стол FrankНастоящее фото товара Стол Frank, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99016
19 990 ₽Оптовая цена
16

Стол Frank

Стол Eames DSW, круглый, D 100смНастоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 100см, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
8

Стол Eames DSW, круглый, D 100см

В наличии 61 шт.
Стол Eames DSW, круглый, D 80смНастоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 80см, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
13

Стол Eames DSW, круглый, D 80см

Стол Eames DST, круглыйНастоящее фото товара Стол Eames DST, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
12

Стол Eames DST, круглый

В наличии 12 шт.
Стол Oslo, квадратныйНастоящее фото товара Стол Oslo, квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99039
17 990 ₽Оптовая цена
5

Стол Oslo, квадратный

Стол Oslo, прямоугольныйНастоящее фото товара Стол Oslo, прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена
11

Стол Oslo, прямоугольный

Стол Oslo, круглыйНастоящее фото товара Стол Oslo, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99045
17 990 ₽Оптовая цена
6

Стол Oslo, круглый

В наличии 56 шт.
Стол Eames DSW, прямоугольныйНастоящее фото товара Стол Eames DSW, прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99051
23 990 ₽Оптовая цена
8

Стол Eames DSW, прямоугольный

Стол Eames, барныйНастоящее фото товара Стол Eames, барный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99037
24 990 ₽Оптовая цена
14

Стол Eames, барный

Стол круглый EAMES DSW D80 черныйНастоящее фото товара Стол круглый EAMES DSW D80 черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
6

Стол круглый EAMES DSW D80 черный

В наличии 79 шт.
С этим товаром покупают
Чехол 84 Premium с карманом для подушкиНастоящее фото товара Чехол 84 Premium с карманом для подушки, произведённого компанией ChiedoCover
от990
11

Чехол 84 Premium с карманом для подушки

Настоящее фото товара Подстолье Кобе МК круглое, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
13

Подстолье Кобе МК круглое

Стеллаж 18Настоящее фото товара Стеллаж 18, произведённого компанией ChiedoCover
17 090
8

Стеллаж 18

Настоящее фото товара Диван лофт Стэйт Гросс большой, произведённого компанией ChiedoCover
от33 990
7

Диван лофт Стэйт Гросс большой

Бульонница 250 мл с ручками Royal White 6, 36Настоящее фото товара Бульонница 250 мл с ручками Royal White 6, 36, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
14

Бульонница 250 мл с ручками Royal White 6, 36

Настоящее фото товара Вешалка Cтандарт 1/4 белая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
11

Вешалка Cтандарт 1/4 белая

Банкетка SofaНастоящее фото товара Банкетка Sofa, произведённого компанией ChiedoCover
14 490
Оптовая цена
9

Банкетка Sofa

Стеллаж 52Настоящее фото товара Стеллаж 52, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
9

Стеллаж 52

Настоящее фото товара Столешница Камо 1, HPL, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена
9

Столешница Камо 1, HPL, круглая

Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99043
6 990 ₽
14

Стул-кресло Самба, белый

В наличии 41 шт.
Другие товары из разделамебель для кухни
Полукресло Fendi, экокожа cayenne GreyНастоящее фото товара Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59025
8 690 ₽
6Хит

Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16-1, произведённого компанией ChiedoCover
23 190
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 16-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
11

Стол АРКОС 16

Настоящее фото товара Стол АРКОС 17-1, произведённого компанией ChiedoCover
31 090
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 17-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18, произведённого компанией ChiedoCover
28 390
Оптовая цена
6

Стол АРКОС 18

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18-1, произведённого компанией ChiedoCover
30 590
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 18-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 19, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
Оптовая цена
5

Стол АРКОС 19

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 27 шт.