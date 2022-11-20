Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Материал столешницыдерево
- Материал подстольяметалл
|Длина, мм
|Ширина, мм
|
Высота, мм
|Толщина, мм
|Материал
|Вес, кг
|Стоимость, руб
|2000
|800
|750
|40
|массив сосны
|51
|18990
|1800
|800
|750
|40
|массив сосны
|46
|17490
|1500
|800
|750
|40
|массив сосны
|39
|15290
|1200
|700
|750
|40
|массив сосны
|30
|12490
|1000
|700
|750
|40
|массив сосны
|27
|11390
|700
|700
|750
|40
|массив сосны
|22
|9390
|2000
|800
|750
|40
|массив дуба
|63
|45590
|1800
|800
|750
|40
|массив дуба
|56
|41290
|1500
|800
|750
|40
|массив дуба
|48
|35190
|1200
|700
|750
|40
|массив дуба
|37
|26390
|1000
|700
|750
|40
|массив дуба
|32
|23090
|700
|700
|750
|40
|массив дуба
|25
|17490
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