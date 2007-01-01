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Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лофт-4
434 оценки
34 890
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Хит

Стол Лофт-4

Артикул: CH-001-754
434 оценкиХит продаж
Основные характеристики
  • Длина2000 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота700 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стол Лофт-3 от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Стол Лофт-1 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Современный стол Лофт-4 станет украшением вашего интерьера. Простой каркас и столешница, без каких-либо дополнений - вот та идеальная мебель, которая впишется в любой стиль. Выверенная эргономика позволит комфортно отдохнуть и расслабиться. Высокое качество используемых материалов обеспечат надежность и износоустойчивость изделия. Легкость и простота конструкции подчеркивает уникальность данной модели, без потери функциональности и прочности.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота700 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты столешницыСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лофт-4 - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лофт-4 - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лофт-4 - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лофт-4 - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лофт-4 - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лофт-4 - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лофт-4 - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лофт-4 - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лофт-4 - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лофт-4 - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лофт-4 - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лофт-4 - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лофт-4 - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лофт-4 - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лофт-4 - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лофт-4 - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лофт-4 - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лофт-4 - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лофт-4 - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лофт-4 - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лофт-4 - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лофт-4 - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лофт-4 - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лофт-4 - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лофт-4 - столешница в цвете БукБук
Стол Лофт-4 - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лофт-4 - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лофт-4 - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лофт-4 - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лофт-4 - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан

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