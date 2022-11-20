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Диван модульный Jazz

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал: Многослойная березовая фанера, хвойный брус, ЛДСП, хром

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

Варианты размеров

Размеры(ДхВхШ)Цена
Диван 800мм80х86х6510990
Диван 900мм90х86х6511390
Диван 1000мм100х86х6511590
Диван 1100мм110х86х6512490
Диван 1200мм120х86х6512990
Диван 1300мм130х86х6514290
Диван 1400мм140х86х6514690
Диван 1500мм150х86х6515390
Угловая вставка65х86х6514990

Выполненные заказы

Модульные диваны Jazz, разные цвета
Модульные диваны Jazz, разные цветаМодульные диваны Jazz, разные цвета
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