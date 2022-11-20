Компактный стол из искусственного ротанга «Вояж», 80x80 подойдёт для столовой зоны городских квартир или обеденной зоны на открытой веранде. Он прекрасно сочетается с креслами и диванами из той же коллекции. В небольшую нишу под столом можно убрать мелкие предметы. Не требует особого ухода, не боится больших нагрузок и воды, не выгорает на солнце. Подходит для кухонных уголков.
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