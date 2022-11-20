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Комплект Alex, кресло и оттоманка, бирюзовый - фото 1

Комплект Alex, кресло и оттоманка, бирюзовый

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Оттоманка ALEX, латте

Характеристики товара

Описание

Кресло Alex сочетает в себе модные дизайнерские решения и функциональность: эргономичная форма спинки, приятная на ощупь велюровая обивка самых актуальных оттенков и прочный, но легкий и лакончиный металлический каркас создают эффект парящего в воздухе облака. Все это делает кресло Alex по-настоящему достойным внимания претендентом на место в вашем доме!

Оттоманка — обязательный атрибут всех современных дизайнерских интерьеров. Это весьма функциональный предмет, который можно использоваться в качестве небольшого удобного табурета, а также в качестве подставки для ног. Оттоманка станет настоящим спутником вашего комфорта, так как эффективно снимает напряжение с ног после долгого рабочего дня. Оттоманку Alex можно приобрести отдельно, а также в дополнение к креслу Alex, выполненного в той же цветовой гамме сочной бирюзы. Ножки изготовлены из прочного металла с уплотнителями, которые добавляют устойчивости и защищают пол от потертостей. Обивка оттоманки — нежный и мягкий велюр, который всегда смотрится стильно и органично в любом дизайне интерьера.

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветголубой

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