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Настоящее фото товара Стул Руби, шенилл шер роуз, морилка белая, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Руби, шенилл шер роуз, морилка белая
92 оценки
6 0908
6 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Руби, шенилл шер роуз, морилка белая - фото 1Стул Руби, шенилл шер роуз, морилка белая - фото 2Стул Руби, шенилл шер роуз, морилка белая - фото 3Стул Руби, шенилл шер роуз, морилка белая - фото 4Стул Руби, шенилл шер роуз, морилка белая - фото 5Стул Руби, шенилл шер роуз, морилка белая - фото 6Стул Руби, шенилл шер роуз, морилка белая - фото 7Стул Руби, шенилл шер роуз, морилка белая - фото 8
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Реальное изображение товара 1 Стул Руби, шенилл шер роуз, морилка белая производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Руби, шенилл шер роуз, морилка белая производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Руби, шенилл шер роуз, морилка белая производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Руби, шенилл шер роуз, морилка белая производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Руби, шенилл шер роуз, морилка белая производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Руби, шенилл шер роуз, морилка белая производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Руби, шенилл шер роуз, морилка белая

Артикул: CH-025-055
92 оценки
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Габариты упаковки:

Количество изделий в упаковке: 1-2 шт
Ширина: 630 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 910 мм
Объем: 0.32 м³
Вес: 5-10 кг

Количество изделий в упаковке: 3-5 шт
Ширина: 780 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 1330 мм
Объем: 0.58 м³
Вес: 15-25 кг

Полностью в разборе в коробке

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес4,4 кг
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки820 мм
  • Высота упаковки740 мм
  • Глубина упаковки100 мм
  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по сборке
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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