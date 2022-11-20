Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина сиденья39.5 мм
- Глубина сиденья39.5 мм
- Вес0.01 кг
- Материал каркасаметалл
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стол обеденный Глазго малый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ джунгли
Стул Tulip белый, на одной ноге
Картина AM6-020
Стул Ривенделл, венге/ белый
Кресло College HLC-2588F/Orange
Стул Моццо, коричневый