Характеристики товара
Описание
Практичный складной стул с прочным металлическим каркасом и износостойким сидением. Стул представляет из себя прочную конструкцию, демонстрируя устойчивость и эргономичный дизайн. Удобный механизм складывания делает его идеальным решением для бизнеса, где важны компактное хранение и мобильность.
Особенности:
1. Удобство: складная конструкция, лёгкий вес, быстрая трансформация
2. Практичность: экономия пространства при хранении и перевозке
3. Универсальность: нейтральный дизайн впишется в любое пространство
4. Выгода: доступная цена при оптовых закупках от 10 штук
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина495 мм
- Глубина450 мм
- Высота825 мм
- Ширина сиденья395 мм
- Глубина сиденья395 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Вес4.8 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки470 мм
- Высота упаковки330 мм
- Глубина упаковки1010 мм
- Вес упаковки21.3 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Габариты упаковки для логистики330
- Изделия стопируютсяНет