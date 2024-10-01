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Кресло груша Рикард

Артикул: CH-011-433
38 оценок
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Характеристики товара

Описание

Преимущества бескаркасных кресел

  • Функциональность – кресло-мешок легко переносится, не занимает много места и может храниться в шкафу, что дает возможность использовать его на мероприятиях или семинарах;
  • Гипоаллергенность – в качестве наполнителя в креслах грушах используется полистирол: данный материал не вызывает аллергию, не пропускает влагу и является полностью безопасным при использовании;
  • Комфорт – кресло-мешок принимает форму Вашего тела благодаря своей анатомической структуре, поэтому сидеть или лежать в нем очень удобно - Вы сможете полностью расслабиться и снять мышечное напряжение. Такую мебель можно устанавливать и в детских комнатах, поскольку кресло не имеет острых углов и абсолютно безопасно даже для детских игр;
  • Практичность – кресло-грушу можно использовать в жилом помещении, офисном центре, ресторане или кальянной, и даже для посиделок с друзьями на природе. Кресло-мешок легко очищается, устойчиво к загрязнениям, не пропускает влагу. Благодаря большому выбору расцветок и принтов, Вы сможете подобрать идеальное кресло для самого комфортного отдыха!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Варианты размеров

Кресло-мешок Высота, мм Ширина, мм
L 1000700
XL 1250 850
2XL 1350 950
3XL 1500 1100

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