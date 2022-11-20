Характеристики товара
Описание
Кресло Lobster - оригинальное кресло, разработанное творческим дуэтом дизайнеров Олуфом Ландом и Евой Парманн, является своего рода визитной карточкой датского дизайн-бюро. Корпус кресла напоминает панцирь омара. Его отличительные формы приглашают вас насладиться удобными формами и изгибами, создающими ощущение уюта. Мы предлагаем высококачественные реплики кресла разных цветов, обтянутые прессованной кожей.
Основные характеристики
- Высота940 мм
- Высота до сиденья230 мм
- Ширина815 мм
- Глубина920 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Допустимая нагрузка200
- Цветкоричневый