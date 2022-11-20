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Кресло Lobster Chair, тёмный латте - фото 1Кресло Lobster Chair, тёмный латте - фото 2Кресло Lobster Chair, тёмный латте - фото 3Кресло Lobster Chair, тёмный латте - фото 4

Кресло Lobster Chair, тёмный латте

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло Lobster - оригинальное кресло, разработанное творческим дуэтом дизайнеров Олуфом Ландом и Евой Парманн, является своего рода визитной карточкой датского дизайн-бюро. Корпус кресла напоминает панцирь омара. Его отличительные формы приглашают вас насладиться удобными формами и изгибами, создающими ощущение уюта. Мы предлагаем высококачественные реплики кресла разных цветов, обтянутые прессованной кожей.

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Высота до сиденья230 мм
  • Ширина815 мм
  • Глубина920 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Допустимая нагрузка200
  • Цветкоричневый

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