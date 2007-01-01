Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина720 мм
- Глубина720 мм
- Высота1290/1370 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота до сиденья530 мм
- Вес22 кг
- Допустимая нагрузка120
- Цветоранжевый, черный
- Обивкаэкокожа
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки380 мм
- Глубина упаковки860 мм
- Вес упаковки25.50 кг
- Объём упаковки0.23 м3
- Изделия стопируютсяНет