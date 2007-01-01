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Настоящее фото товара Кресло Балатон, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Балатон, синий
49 оценок
24 690
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Кресло Балатон, синий

Артикул: CH-020-015
49 оценок
Основные характеристики
  • Ширина690 мм
  • Глубина840 мм
  • Высота810 мм
  • Вес13.5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Каркас комфортно пружинит, при этом особенность конструкции позволяет выдерживать нагрузку до 120 кг (вся продукция прошла сертификацию);

Особая эргономика кресла позволяет получить максимальный комфорт во время отдыха или просмотра телевизора;

Съемный чехол легко стирается в машинке, высокопрочные мебельные ткани долгое время сохраняют свой первоначальный вид;

Благодаря строению ножек, кресло занимает небольшое пространство и с легкостью может размещаться в малогабаритных квартирах или на балконах;

Оттенок обивки на фото может отличаться от реального.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина690 мм
  • Глубина840 мм
  • Высота810 мм
  • Вес13.5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалэкокожа
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки870 мм
  • Высота упаковки840 мм
  • Глубина упаковки740 мм
  • Вес упаковки17 кг
  • Объём упаковки0.54 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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