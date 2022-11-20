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Полукресло Самбука, велюр серый, морилка белая - фото 1Полукресло Самбука, велюр серый, морилка белая - фото 2Полукресло Самбука, велюр серый, морилка белая - фото 3Полукресло Самбука, велюр серый, морилка белая - фото 4Полукресло Самбука, велюр серый, морилка белая - фото 5Полукресло Самбука, велюр серый, морилка белая - фото 6

Полукресло Самбука, велюр серый, морилка белая

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Предыдущий товар в категории Кресло Dasch, жаккард / клетка
Кресло Dasch, жаккард / клетка
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Кресло Dasch, жаккард / клетка

Характеристики товара

Описание

  • Обивка: сиденье – Teddy 332
  • Обивка: основная часть – Elise 710
  • Ножки – бук, морилка белая
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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина640 мм
  • Глубина670 мм
  • Вес10,3 кг

Выполненные заказы

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