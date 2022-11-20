Характеристики товара
Описание
- Обивка: сиденье – Teddy 332
- Обивка: основная часть – Elise 710
- Ножки – бук, морилка белая
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина640 мм
- Глубина670 мм
- Вес10,3 кг
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