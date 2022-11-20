Товар в корзине. Перейти
Компьютерное кресло Kadis коричневое / бежевое - фото 1Компьютерное кресло Kadis коричневое / бежевое - фото 2Компьютерное кресло Kadis коричневое / бежевое - фото 3Компьютерное кресло Kadis коричневое / бежевое - фото 4Компьютерное кресло Kadis коричневое / бежевое - фото 5Компьютерное кресло Kadis коричневое / бежевое - фото 6Компьютерное кресло Kadis коричневое / бежевое - фото 7Компьютерное кресло Kadis коричневое / бежевое - фото 8Компьютерное кресло Kadis коричневое / бежевое - фото 9Компьютерное кресло Kadis коричневое / бежевое - фото 10

Компьютерное кресло Kadis коричневое / бежевое

Артикул: CH-035-972
38 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Компьютерное кресло Palamos черное
Компьютерное кресло Palamos черное
Следующий Компьютерное кресло Kadis кремовое
Компьютерное кресло Palamos черное

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота1000 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Вес15.6 кг
  • Объем0.132 л
  • Количество мест1
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияКитай

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Кресло офисное Парламент, пластикНастоящее фото товара Кресло офисное Парламент, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
41

Кресло офисное Парламент, пластик

Кресло офисное Парламент, деревоНастоящее фото товара Кресло офисное Парламент, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
20 690
Оптовая цена
37

Кресло офисное Парламент, дерево

Кресло офисное Парламент, хромНастоящее фото товара Кресло офисное Парламент, хром, произведённого компанией ChiedoCover
19 290
Оптовая цена
31

Кресло офисное Парламент, хром

Кресло офисное Верона, деревоНастоящее фото товара Кресло офисное Верона, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
18 990
Оптовая цена
32

Кресло офисное Верона, дерево

Кресло офисное Верона, хромНастоящее фото товара Кресло офисное Верона, хром, произведённого компанией ChiedoCover
17 590
Оптовая цена
37

Кресло офисное Верона, хром

Кресло офисное Верона, н/п хромНастоящее фото товара Кресло офисное Верона, н/п хром, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена
33

Кресло офисное Верона, н/п хром

Кресло офисное Аляска, хромНастоящее фото товара Кресло офисное Аляска, хром, произведённого компанией ChiedoCover
23 790
Оптовая цена
40

Кресло офисное Аляска, хром

Кресло офисное Аризона, пластикНастоящее фото товара Кресло офисное Аризона, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
16 390
Оптовая цена
36

Кресло офисное Аризона, пластик

Кресло офисное Бруно, хром, белыйНастоящее фото товара Кресло офисное Бруно, хром, белый, произведённого компанией ChiedoCover
20 790
Оптовая цена
41

Кресло офисное Бруно, хром, белый

Кресло офисное Бруно, хром, шоколадНастоящее фото товара Кресло офисное Бруно, хром, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
20 790
Оптовая цена
45

Кресло офисное Бруно, хром, шоколад

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Chic бургундиНастоящее фото товара Стул Chic бургунди, произведённого компанией ChiedoCover
от5 80018
6 990 ₽Оптовая цена
99

Стул Chic бургунди

В наличии 211 шт.
Стол обеденный КричевНастоящее фото товара Стол обеденный Кричев, произведённого компанией ChiedoCover
от79 390
Оптовая цена
75

Стол обеденный Кричев

В наличии 9 шт.
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка беж Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка беж , произведённого компанией ChiedoCover
от96 790
Оптовая цена
57

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка беж

Распродажа
Стул Бон экокожа серыйНастоящее фото товара Стул Бон экокожа серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99017
5 990 ₽Оптовая цена
64

Стул Бон экокожа серый

В наличии 25 шт.
Игровое геймерское кресло Alfa Pro Vision с RGB LED подсветкой, чёрный/ красныйНастоящее фото товара Игровое геймерское кресло Alfa Pro Vision с RGB LED подсветкой, чёрный/ красный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
46

Игровое геймерское кресло Alfa Pro Vision с RGB LED подсветкой, чёрный/ красный

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Кресло игровое TetChair "Racer GT Military", синийНастоящее фото товара Кресло игровое TetChair "Racer GT Military", синий, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390
Оптовая цена
36

Кресло игровое TetChair "Racer GT Military", синий

Настоящее фото товара Кресло Trio Black TM, экокожа черный/ зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена
35

Кресло Trio Black TM, экокожа черный/ зеленый

Настоящее фото товара Кресло Kron M, экокожа бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена
42

Кресло Kron M, экокожа бежевый

В наличии 56 шт.
Кресло Ergo Black, черная кожаНастоящее фото товара Кресло Ergo Black, черная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
43 890
Оптовая цена
48

Кресло Ergo Black, черная кожа

В наличии 25 шт.
Кресло для руководителя TESLA WHITEPLНастоящее фото товара Кресло для руководителя TESLA WHITEPL, произведённого компанией ChiedoCover
14 390
Оптовая цена
35

Кресло для руководителя TESLA WHITEPL

Кресло офисное / Президент / сталь + хром / черная кожаНастоящее фото товара Кресло офисное / Президент / сталь + хром / черная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
32 790
Оптовая цена
34

Кресло офисное / Президент / сталь + хром / черная кожа

В наличии 2 шт.
Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 9 черный/ оранжевый, текстиль/ эко.кожа крестовина пластикНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 9 черный/ оранжевый, текстиль/ эко.кожа крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
39

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 9 черный/ оранжевый, текстиль/ эко.кожа крестовина пластик

Кресло игровое Zombie 8 оранжевый/ черный, искусственная кожа, крестовина пластикНастоящее фото товара Кресло игровое Zombie 8 оранжевый/ черный, искусственная кожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена
30

Кресло игровое Zombie 8 оранжевый/ черный, искусственная кожа, крестовина пластик

Кресло Локоджо, лаймНастоящее фото товара Кресло Локоджо, лайм, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена
32

Кресло Локоджо, лайм

Кресло офисное АнукетНастоящее фото товара Кресло офисное Анукет, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
15

Кресло офисное Анукет

Товар в корзине

Компьютерное кресло Kadis коричневое / бежевое
Компьютерное кресло Kadis коричневое / бежевое
от 13 290
15 090 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Chic бургундиНастоящее фото товара Стул Chic бургунди, произведённого компанией ChiedoCover
от5 80018
6 990 ₽Оптовая цена
99

Стул Chic бургунди

В наличии 211 шт.
Стол обеденный КричевНастоящее фото товара Стол обеденный Кричев, произведённого компанией ChiedoCover
от79 390
Оптовая цена
75

Стол обеденный Кричев

В наличии 9 шт.
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка беж Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка беж , произведённого компанией ChiedoCover
от96 790
Оптовая цена
57

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка беж

Распродажа
Стул Бон экокожа серыйНастоящее фото товара Стул Бон экокожа серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99017
5 990 ₽Оптовая цена
64

Стул Бон экокожа серый

В наличии 25 шт.