Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина750 мм
- Высота1000 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Вес15.6 кг
- Объем0.132 л
- Количество мест1
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияКитай
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