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Кресло Мумб, черный

Артикул: CH-051-571
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Характеристики:

Материал сиденья: ткань (FB) и сетка

Настройка подлокотников: нерегулируемые

Ширина подлокотников, мм.: 40

Материал полозьев: хромированный металл

Размеры сиденья внутренние Ш*Г, мм.: 490*510

Размеры стула общие Ш*Г, мм.: 540*600

Высота сиденья от пола, мм.: 440

Высота стула общая, мм.: 970

Высота спинки, мм.: 530

Вес кресла нетто, кг.: 8

Габариты упаковки:

Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4

Вес стандартной упаковки, кг.: 34.6

Габариты стандартной упаковки Ш*Г*В, мм: 860*580*560

Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.28

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота970 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес8 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветчерный

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