Характеристики товара
Описание
Характеристики:
Материал сиденья: ткань (FB) и сетка
Настройка подлокотников: нерегулируемые
Ширина подлокотников, мм.: 40
Материал полозьев: хромированный металл
Размеры сиденья внутренние Ш*Г, мм.: 490*510
Размеры стула общие Ш*Г, мм.: 540*600
Высота сиденья от пола, мм.: 440
Высота стула общая, мм.: 970
Высота спинки, мм.: 530
Вес кресла нетто, кг.: 8
Габариты упаковки:
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 34.6
Габариты стандартной упаковки Ш*Г*В, мм: 860*580*560
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.28
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина600 мм
- Высота970 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес8 кг
- Материал сиденьяткань, сетка
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка150
- Цветчерный