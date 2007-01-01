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Настоящее фото товара Кресло Мумб, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Мумб, черный
11 оценок
5 290
Товар в корзине. Перейти
Кресло Мумб, черный - фото 1Кресло Мумб, черный - фото 2Кресло Мумб, черный - фото 3

Кресло Мумб, черный

Артикул: CH-051-571
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота970 мм
  • Глубина сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота970 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес8 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки860 мм
  • Глубина упаковки580 мм
  • Вес упаковки34.60 кг
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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