Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина600 мм
- Высота970 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес8 кг
- Материал сиденьяткань, сетка
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка150
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки560 мм
- Высота упаковки860 мм
- Глубина упаковки580 мм
- Вес упаковки34.60 кг
- Объём упаковки0.28 м3
- Изделия стопируютсяНет